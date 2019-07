Beverwijkse drogisterijleverancier slachtoffer van verwoestende brand

BEVERWIJK - De grote brand die vannacht in Beverwijk woedde heeft het pand van een leverancier van drogisterijproducten volledig in de as gelegd.

De gedupeerde huurder van het pand kijkt vanmorgen met ontsteltenis naar wat er over is van zijn bedrijf. Hij zegt geen idee te hebben wat de brand kan hebben veroorzaakt.

Ook de familie van de eigenaar komt een kijkje nemen. "We hebben hier zo veel werk in gestoken", zegt één van hen verbouwereerd.

Niet overgeslagen

Vanmorgen is goed te zien hoe groot de schade is. Van het pand is helemaal niets meer over. Ook valt op dat de aangrenzende bedrijven er relatief goed vanaf zijn gekomen. Het naastgelegen pand heeft wel schade maar de verwoesting stopt bij de tussenmuur.

De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht.