Alkmaarse wereldkampioene bankdrukken geëerd met állereerste sportspeld

ALKMAAR - Bankdrukker en powerlifter Brenda van der Meulen (41) is in haar woonplaats Alkmaar verrast met de gouden sportspeld van de stad. Het is voor het eerst dat deze erkenning is uitgereikt. Ze kreeg de speld voorafgaand aan het openen van de wekelijkse kaasmarkt en ze mocht ook nog kaasdragen. "Dat was nog best een gewicht."

De Alkmaarse Brenda van der Meulen van krachtsportvereniging SSS is in Japan twee keer wereldkampioen bankdrukken geworden. Zij drukte in beide finales 205 kilogram omhoog. Het Nederlands record, dat ook in handen is van de Alkmaarse, staat op maar liefst 215 kilo.

Lees ook: Powerlifter Brenda (41) uit Alkmaar in actie op NK: "Voel mijn leeftijd wel"

In Tokio won Van der Meulen eerst de wereldtitel bij de masters 1 in de leeftijdscategorie 40-50 jaar. Daarna won ze ook de gewichtsklasse boven 84 kilo voor senioren. Het is niet voor het eerst dat de krachtpatser in de prijzen valt. Al jaren heerst zij bij de senioren en de masters bij NK's, EK's en WK's.

De Wereld-, Europees en Nederlands kampioene beleefde een heerlijke ochtend: "Heel bijzonder en mooi om mee te maken. Ook het openen van de kaasmarkt als geboren en getogen Alkmaarse was met al die tradities heel speciaal."

Naast dat ze op een kaasberrie werd rondgedragen, mocht ze ook zelf met de berrie lopen en dat durfden tot nu toe niet veel vrouwen aan. "Het was wel even wennen. Beetje wiebelig, maar het ging wel oké geloof ik, maar het is toch een gewicht met die kazen." Dat er een toekomst zit in het kaasdragen, gelooft ze niet. "Ik laat dit ik graag aan de kaasdragers over", lacht ze.

Lees ook: Alkmaarse krachtpatser (39) opnieuw Europees Kampioen bankdrukken

De komende maanden gaat ze zich voorbereiden op het masters WK Powerliften in Zuid-Afrika in oktober. Een maand later staat het WK voor senioren in Dubai op het programma. Geselecteerde sporters ouder dan achttien kunnen hieraan meedoen. Haar titel bij het EK Bankdrukken kan ze dit jaar helaas niet verdedigen. "Die wil ik in 2020 heroveren!"