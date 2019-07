Wethouder Blaricum erkent: "Constructie sluis was niet slim"

BLARICUM - Bij de bouw van de Blaricummer Schutsluis zijn achteraf gezien verkeerde keuzes gemaakt. Dat bevestigt wethouder Anne-Marie Kennis van de gemeente Blaricum. Ze reageert op het onderzoek van NH Nieuws naar het bouwdossier. Daaruit bleek dat al tijdens de bouw bekend was dat er door een verkeerd gekozen constructie verzakkingen zouden kunnen optreden. Ze vindt niet dat de raad verkeerd is voorgelicht.

Door slecht onderhoud door het waterschap, maar ook ontwerpfouten moest de sluis, die sinds begin deze week boten door kan doorlaten, voor honderdduizenden euro's worden hersteld. Kosten die onder meer het gevolg zijn van betonplaten die zijn scheefgezakt (herstelkosten 136.000 euro) en eikenhout dat al verrot is. De ontwerpfouten en mogelijke gevolgen waren al tijdens de bouw bekend, zo constateerde civiel technicus Ad de Kanter bij het bekijken van het dossier.



Lees ook: Gemeenteraad Blaricum door wethouder verkeerd ingelicht over debacle sluis

Zo zei De Kanter over de scheefgezakte betonplaten: "Als je de plaat aan één kant op een vaste constructie legt en aan de andere kant op zand, dan gaat dat zakken."

Merkwaardig

Tijdens de bouw werd ook al gewaarschuwd dat de grond zelfs 10 centimeter in de loop van 30 jaar kan zakken, zo blijkt onder meer uit een document uit 2011. De gemeente Blaricum was opdrachtgever voor de sluis. "Het is merkwaardig dat er op dat moment niet in is gegrepen", vindt de technicus. Een controle die na drie jaar had moeten plaatsvinden, is ook niet uitgevoerd.



Bekijk hieronder de reportage die we er eerder deze week over maakten (tekst gaat verder onder de video):



Wethouder Anne-Marie Kennis (Hart voor Blaricum) reageert nu op de conclusies van De Kanter. Het was volgens haar nooit de intentie om niet te reageren, maar de gemeente had langer nodig om zelf het dossier te bestuderen. Inmiddels is dat gebeurd en is ook de wethouder van mening dat de huidige problemen het gevolg zijn van het bouwontwerp. "Mijn huidige adviseurs hebben nagekeken wat er 2011 gebeurd is. Zij geven aan dat het toen niet de beste keuze is geweest. Die nu wat geld kost. Dat klopt, maar waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt."

De wethouder zegt over de verzakking van de betonplaten: "De conclusie die u trekt dat we wisten dat het zou gaan zakken, klopt. Dat het scheef zou gaan zakken, hebben we niet voorzien tot nu." Volgens haar is dat het gevolg van de verkeerde constructie en heeft de verzakking ook sneller plaatsgevonden dan ingeschat, volgens haar mogelijk als gevolg van de extreme droogte vorig jaar. "Ik denk dat er toen in die tijd beter had gekeken moeten worden. Om de constructie aan de ene kant vast te zetten en aan de andere kant niet, is niet slim geweest."

Raad niet verkeerd voorgelicht

Toch antwoordde de wethouder in februari nog op raadsvragen dat de verzakkingen 'onvoorzien' waren en mede veroorzaakt werden door 'de lage waterstanden als gevolg van de droogte in 2018'. Daar kijkt ze 'met de kennis van nu' anders tegenaan. "Ik informeer mijn raad altijd met de kennis die ik heb. En dat was de informatie die ik toen had. Als de vraag mij vandaag zou worden gesteld, zou ik een ander antwoord geven."



Lees ook: Blaricumse sluis kan (eindelijk) open, maar is nog niet af

Ze gaat verder: "Dan zou ik zeggen dat de deskundigen in 2011 daar beter op hadden moeten letten, waardoor we kunnen stellen dat we dan nu hadden kunnen weten dat het scheef zou zakken." Ze vindt dan ook niet dat ze de raad in februari verkeerd heeft ingelicht. Volgens Kennis is er sprake van voortschrijdend inzicht. De wethouder vindt het niet nodig om verder te onderzoeken wat er is tijdens de bouw is misgegaan.



Bekijk hieronder een langer deel van het interview met de wethouder: