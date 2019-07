Zaandamse wietkweker loopt voor tweede keer tegen de lamp: woning voor half jaar dicht

ZAANDAM - Een appartement aan de Poelenburg in Zaandam is vandaag door burgemeester Jan Hamming voor zes maanden gesloten. Aanleiding is de vondst van een wietkwekerij, waarvoor de eigenaar van de woning is aangehouden.

Nadat omwonenden aan de bel hadden trokken over verdachte personen bij de woning, besloot de politie een kijkje te gaan nemen. Binnen troffen ze 110 planten en 150 stekjes aan. Om de planten van voldoende licht te voorzien, werd er stroom afgetapt, wat voor brandgevaarlijke situaties kan zorgen.

Opnieuw in de fout

De 39-jarige huiseigenaar is aangehouden, en dat gebeurde niet voor het eerst. Eerder werd hij al eens opgepakt en veroordeeld voor het kweken van hennep in z'n woning. Vaak worden panden na drugsvondsten voor een periode van drie maanden verzegeld, maar omdat de eigenaar voor de tweede keer in de fout is gegaan, geldt de sluiting ditmaal voor een periode van een halfjaar.

De gemeente benadrukt dat niet alleen bedrijfspanden, maar ook woningen voor bepaalde tijd kunnen worden verzegeld als er handelshoeveelheden drugs worden gevonden. Zoals gebruikelijk is ook op deze woning een poster bevestigd waarop voorbijgangers de reden van de sluiting kunnen lezen.