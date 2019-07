Oplossingen voor deel N201: van tunnel tot aquaduct

HILVERSUM - De eerste oplossingen voor het fileprobleem op de N201 zijn bedacht. Het is een belangrijk traject voor Hilversummers die naar de snelweg A2 moeten. Om de knelpunten op de provinciale weg aan te pakken, heeft de provincie Utrecht een aantal plannen ontwikkeld.

"De N201 staat al sinds jaar en dag op nummer één in het kader van slechte doorstroming", vertelt projectmanager Arie Vijfhuizen. Er staat simpelweg te veel file op de weg. De provinciale weg gaat zowel door Noord-Holland als Utrecht en wordt veel gebruikt door Hilversummers.

Eerder werd gedacht aan het verbreden van de weg, maar dat duidde op te veel weerstand. Toen is besloten om bestaande knelpunten aan te passen. De provincie Utrecht is de eerste die met oplossingen is gekomen. Zo willen ze onder andere de fietsoversteek bij het BP tankstation bij Vreeland weghalen en een tunnel maken voor de fietsers. Maar het grootste knelpunt is wel de brug over de Vecht, vertelt de projectmanager:

Maar niet alleen bij Vreeland zijn er knelpunten die zorgen voor files. Ook vlakbij de op- en afrit van de A2 zorgt een aantal situaties voor problemen:

Een beslissing van de provincie Utrecht heeft gevolgen voor het Noord-Hollandse traject, maar Noord-Holland wacht af welke maatregelen de buurprovincie neemt en ze kijken dan hoe en welke knelpunten zij gaan aanpakken.