Amerigo, het paard van Sinterklaas, is overleden

WEESP - Het paard van Sinterklaas is overleden. Dat heeft manege Bleijenberg uit Weesp, waar de beroemde schimmel zijn dagen sleet, vanmiddag bekendgemaakt.

Naast de vele daken die Amerigo (of Quadis, zoals het paard eigenlijk heet) heeft bewandeld, was het dier ook te zien in de film Nova Zembla en in een reclamespotje van PostNL, zo meldt Weespernieuws.

Amerigo was een heuse diva. Het leven als filmster ging de merrie dan ook stukken beter af dan als lespaard. Tijdens lessen kon het dier flink humeurig zijn.

Mooie herinneringen

Ze gaat in ieder geval flink gemist worden. "Fijn leven gehad en veel met iedereen beleefd! Bedankt voor alle mooie herinneringen", schrijft de manege op Facebook.

De reacties onder het bericht stromen binnen: "Rust zacht allerbeste vriendinnetje, ik ga je zo missen", reageert de een. "Ben er echt zo verdrietig van", schrijft een ander.

Quadis is dertig jaar geworden.