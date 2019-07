In een jaar tijd 11.000 noodpaspoorten verkocht op Schiphol

SCHIPHOL - Maar liefst 11.000 reizigers moest afgelopen jaar een noodpaspoort aanschaffen op Schiphol, omdat ze het bijvoorbeeld vergeten waren of het verlopen was. Het is een van de vele redenen waarom het wachten op Schiphol langer duurt dan noodzakelijk.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Vandaag kondigde de luchthaven de maatregelen aan om de zomervakantie zo vlekkeloos mogelijk door te komen. Naar verwachting verwerkt Schiphol tussen 6 juli en 1 september bijna 13 miljoen reizigers. Dat is minder dan een procent meer dan vorig jaar zomer. Toch zijn dat maar liefst 220.000 passagiers per dag, met op piekdagen soms meer dan 230.000 reizigers.

Schiphol zet meer personeel in om de drukte in goede banen te leiden. Ook kunnen passagiers van TUI, Transavia en KLM al inchecken bij langparkeerplaats P3. In Vertrekhal 2 en 3, waar alle intercontinentale en niet-Schengen-vluchten vertrekken, staat de modernste beveilingingsapparatuur. Daar hoeven reizigers hun vloeistoffen of iPad niet meer uit de handbagage te halen.

Vergeet je paspoort niet

De luchthaven vraagt haar reizigers goed voorbereid van huis te vertrekken. Het liefst met zo min mogelijk handbagage. De Koninklijke Marechaussee roept op om al je documenten op orde te hebben. Alleenstaande ouders die met kinderen reizen moeten bijvoorbeeld een toestemmingsformulier mee van de andere ouder. En hoe voor de handliggend ook, check of je je (geldige) paspoort wel bij je hebt.