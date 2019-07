Alkmaarse senioren getrakteerd op Willeke Alberti: "Fantastisch, ik ben zo blij"

ALKMAAR - Bewoners van zorgcentrum Westerhout in Alkmaar zijn getrakteerd op een concert van niemand minder dan Willeke Alberti. De zangers verzorgde een uur lang een optreden vol 'gouwe ouwe' hits. De senioren genoten zichtbaar van alle bekende nummers.

Ruim honderd bewoners van het Alkmaarse zorgcentrum genoten van Willeke Alberti en haar band. De tientallen oude hits die voorbijkwamen, werden uit volle borst meegezongen.

Willekes optreden was geregeld door de mannen van de Ronde Tafel 190 uit Alkmaar. Deze vereniging zet zich in voor goede doelen in hun stad. Ze hebben zorgcentrum Westerhout 'een beetje geadopteerd', vertelt Jeffrey Baay van de vereniging.

Hoogtepunt

"Van rolstoeluitjes naar Alkmaar tot vandaag dus een optreden van Willeke. We doneren soms geld maar steken ook de handjes uit de mouwen, omdat we wat terug willen doen voor de samenleving." Het optreden van Willeke is tot nu toe het hoogtepunt en duidelijk een schot in de roos.

"Fantastisch gewoon. Ik ben zo blij", vertelt een van de bewoners. "Ik heb vooral genoten van Carolientje", vertelt een ander. Ook Willeke zelf kijkt terug op een geweldig optreden. "Echt een topmiddag. Het lijkt wel of het iedere dag leuker wordt. En je merkt gewoon hoeveel het de senioren doet."

Traantje gelaten

Er wordt gedanst, gezongen en de polonaise mag natuurlijk ook niet ontbreken. "Van alle optredens die ik hier gezien heb, slaat dit alles hoor", stelt een bewoonster die ook een traantje moest laten bij van de nummers. Maar dan lachend: "Nou Alberti, ze mag morgen weer terugkomen hoor."