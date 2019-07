Grote brand bij plasticrecycling-bedrijf in Amsterdam

AMSTERDAM - In een bedrijfspand op het industrieterrein in het Westelijk Havengebied in Amsterdam is vanmorgen brand uitgebroken.

Het gaat om NSM plastic recycling, een bedrijf dat plastic recyclet. Het vuur brak iets voor 12.00 uur uit.

Op beelden is te zien dat er een grote rookwolk is ontstaan. De brandweer heeft de brand opgeschaald naar 'grote brand' en is massaal uitgerukt. Ook is er, vermoedelijk uit voorzorg, een ambulance opgeroepen.

De rookwolk is inmiddels vanuit een groot deel van de stad te zien. Wie last heeft van de rook, wordt door de brandweer gevraagd ramen en deuren te sluiten.