Drie mannen aangehouden na vondst hennepdrogerij in Stompetoren

STOMPETOREN - Aan de Neerlandia in Stompetoren in vannacht een hennepdrogerij opgerold. Hierbij zijn drie mannen aangehouden.

De politie besloot het pand binnen te vallen na aanleiding van een tip. In het gebouw lagen op dat moment 370 henneptakken met toppen te drogen.

Een 32-jarige man uit Koedijk en twee Alkmaarders van 32 en 63 jaar waren op het moment van de inval in het gebouw. Het drietal is aangehouden en meegenomen naar het bureau. De takken en de droogapparatuur zijn in beslag genomen en vernietigd.

Afgelopen dinsdag werd in dezelfde straat een hennepkwekerij gevonden. Een 31-jarige vrouw en 50-jarige man uit Spierdijk werden toen aangehouden.