Remy en zijn vrienden: kameel Fayen mag eindelijk naar haar nieuwe verblijf

ANNA PAULOWNA - In de serie 'Remy en zijn vrienden' volgt NH Nieuws het reilen en zeilen op Landgoed Hoenderdaell in Anna Paulowna. In deze aflevering zien dat kameel Fayen naar haar nieuwe verblijf mag en hebben de kookaburra's gezinsuitbreiding.

Fayen is de nieuwe kameel van Landgoed Hoenderdaell. Ze is een jaar oud en komt van een kinderboerderij. Net als alle andere dieren die nieuw op het park zijn, moet ook Fayen eerst dertig dagen in quarantaine. Die tijd is nu voorbij.

Het is nog even spannend voor de verzorgers, omdat de jonge kameel nog niet veel gewend is. Ze is nog nooit aan de hand meegelopen en ze moet de trailer in. De verzorgers hebben houten schotten om haar in goede banen te leiden.

"We hopen dat ze er zo in gaat", zegt dierverzorgster Daphne hoopvol. "We zullen haar wel iets moeten dwingen. Kijken hoe het gaat."

Fayen loopt boven verwachting zonder veel problemen de trailer in. Daphne: "Gelukkig is ze nog niet zo groot. Dus dan weegt ze ook nog niet zoveel."

Nieuw verblijf

En dan op weg naar haar nieuwe verblijf. Normaal zou de tocht buitenom gaan, maar rond het park wordt momenteel gewerkt aan een nieuwe parkeerplaats en wegen worden geasfalteerd, dus moeten we dwars door het park. Het is mooi weer, er zijn veel bezoekers en de weggetjes door het bos zijn smal. Een hele klus dus.

Eenmaal ter plekke laat Fayen duidelijk blijken zeer tevreden te zijn met haar nieuwe verblijf. "Dat had ik wel verwacht hoor", zegt Daphne. "Dat ze zou genieten van het zand en het gras. Eindelijk lekker de ruimte."

Binnenkort wordt het nog leuker, want kameel Fajah komt terug. Ze is uit logeren geweest bij het Van Blanckendaell Park in Tuitjenhorn. Daar heeft ze ook kennisgemaakt met het plaatselijke mannetje. Dus met een beetje geluk, komt er straks nog een extra kameeltje bij.

Kookaburra

In het Australië-gebied is ook gezinsuitbreiding, maar dan van eigen kweek. Bij de kookaburra's, grote ijsvogels, zijn er twee jongen. Eentje bij paps en mams in de buitenkooi en eentje in de couveuse. Die laatste wordt door de verzorgers vertroeteld.

Verzorgster Joyce en haar collega nemen de kleine vogel om beurten ook mee naar huis: "We voeren hem vier keer per dag, maar ik ga natuurlijk niet iedere keer heen en weer rijden, dus dan neem ik hem mee." Zijn dieet bestaat uit meelwormen, kleine muisjes en eendagskuikens.

De eerste keer

"Het is de eerste keer dat we een kookaburra grootbrengen", vertelt Joyce. "De eerste keer was mislukt." Dus werd de tweede keer besloten om het risico te spreiden.

Gelukkig gaat het met beide vogels goed. Het andere jong zit buiten. De kookaburra's zitten daar samen met de lori's in het Australie-gebied.

