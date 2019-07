Ondanks drie moties geen excuses voor tegengewerkte journalist Bloemendaal

BLOEMENDAAL - Drie pogingen mochten niet baten: de door de gemeente Bloemendaal tegengewerkte journalist Ruud Vader krijgt geen excuses namens de gemeente.

Bloemendaal had in ieder geval een jaar of vijf geleden een communicatiestrategie waarin de naam Ruud Vader voorkwam. Zijn baas bij het plaatselijke Weekblad werd onder druk gezet over 'tendentieuze' berichtgeving van Vader over landgoed Elswoutshoek. De gemeente - belangrijk sponsor van het weekblad vanwege de gemeenteadvertenties - dreigde niet meer mee te werken aan interviews. Het werken werd Vader volgens eigen zeggen onmogelijk gemaakt.

Vuil spel

Onlangs ontving NH Nieuws een envelop waarin die strategie zwart op wit stond. De Nederlandse Vereniging van Journalisten oordeelde dat Bloemendaal een 'heel vuil spel speelde'.

Hart voor Bloemendaal diende vorige maand een motie in voor eerherstel van Vader. Die motie kreeg in de gemeenteraad geen meerderheid. Gisteravond diende Hart voor Bloemendaal opnieuw een motie in, die het opnieuw niet haalde. Ook een mildere motie van GroenLinks over excuses aan Ruud Vader werd door de coalitiepartijen van tafel geveegd.

Aanwezig

Ruud Vader was gisteravond zelf aanwezig in de raadszaal. Hij hoorde de coalitiepartijen zeggen dat ze een extern onderzoek naar de affaire Elswoutshoek eerst willen afwachten voordat ze tot conclusies komen. Ook al hebben ze de communicatiestrategie van de gemeente in kunnen zien, ze willen niet op het onderzoek vooruit lopen.

Raadslid Rolf Harder (VVD) sluit niet uit dat er excuses moeten komen. Maar nu is het te vroeg. "We voelen ons alsof we in een rechtszaal zijn beland in plaats van een raadszaal. Ik voel me door de moties ongemakkelijk gemaakt. Pas na conclusies bied je excuses aan. Niet op basis van stellingen en meningen. We willen het eerst geobjectiveerd zien." Daar waren D66 en CDA het mee eens.

Discipline

Burgemeester Elbert Roest riep de partijen op hun moties aan te houden tot het onderzoek is afgerond. Dan komen de conclusies. "Houdt u aan de discipline van het zuivere proces. Ik hoop dat meneer Vader dit standpunt begrijpt."

Volgens de indieners van de moties liggen de bewijzen gewoon op tafel. Herbert Faber (GroenLinks) wijst erop dat politici ook op hun moraal af kunnen gaan. "Ik ben geschokt en geïrriteerd door de reacties. Mensen verschuilen zich achter een onderzoek. Je kan afgaan op feiten, maar ga ook eens af op je moraal."

Failliet

Hart voor Bloemendaal-raadslid Marielys Roos reageerde het felst op het stemmen tegen de moties. Zij vindt het niet kunnen dat een burgemeester en een gemeenteraad niet in staat zijn excuses aan te bieden voor het verleden: "Dit is het failliet van de gemeente Bloemendaal."

Volgens de indieners van de moties duurt het te lang voordat de gemeente met de excuses over het handelen in 2013 en 2014 komt aan het adres van Ruud Vader.

