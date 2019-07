Stroomstoring Loosdrecht weer verholpen

LOOSDRECHT - Een deel van Loosdrecht zat vandaag zonder stroom. De storing begon om 3.30 uur vannacht en werd tegen 8.30 uur weer verholpen. Een kapotte kabel was de boosdoener.

Behalve in Loosdrecht trof de storing ook huishoudens in Loenen aan de Vecht. In totaal zaten ruim duizend huishoudens zonder stroom.