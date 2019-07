Deel van Loosdrecht getroffen door stroomstoring

LOOSDRECHT - Een deel van Loosdrecht zit sinds vannacht 3.30 uur zonder stroom. Hoe lang de storing nog duurt, is niet bekend.

Behalve in Loosdrecht treft de storing ook huishoudens in Loenen aan de Vecht. In totaal zitten ruim duizend huishoudens zonder stroom.

Volgens de netbeheerder zijn monteurs momenteel bezig om de stroomstoring te verhelpen. De oorzaak van de storing is niet bekend.