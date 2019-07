Meisje (12) klemgereden en bedreigd met mes door drie jongens in Haarlem

HAARLEM - Een 12-jarig meisje is zondagavond in Haarlem door drie jongens klemgereden en bedreigd met een mes.

Dat gebeurde rond 22.30 uur aan de Spaarndamseweg, ter hoogte van de klimmuur, schrijft de politie. Nadat de jongens het meisje de weg hadden versperd, bedreigden ze haar. Een van de jongens haalde vervolgens een mes tevoorschijn.

De politie hoopt dat iemand iets heeft gezien van de bedreiging. Van de jongen met het mes is een beperkt signalement beschikbaar. Hij zou of 15 of 16 jaar oud zijn, heeft donkerblond haar, is ongeveer 1,70 meter lang, heeft een stevig postuur en een opvallend zware stem. De bewuste avond reed hij op een BMX-fiets.