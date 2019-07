Auto en brommobiel volledig in de as gelegd in Amsterdam

AMSTERDAM - Vannacht zijn in de Vogelbuurt in Amsterdam-Noord een auto en een brommobiel volledig uitgebrand.

Het vuur brak rond 1.15 uur uit in de Leeuwerikstraat. Op dat moment stond alleen de brommobiel in brand. Het vuur vloog al snel over naar de auto die voor de brommobiel geparkeerd stond.

Een auto die achter de brommobiel geparkeerd stond, liep ook flinke brandschade op. De oorzaak van de brand is vooralsnog onbekend.

In Amsterdam-Noord zijn regelmatig autobranden. Vorig jaar zijn tientallen auto's uitgebrand en ook dit jaar loopt de teller op.