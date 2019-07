Veel rook bij grote brand in loods Beverwijk

BEVERWIJK - In een loods met meerdere bedrijven aan de Wijkermeerweg in Beverwijk heeft vannacht brand gewoed. Hulpdiensten waren massaal uitgerukt om de vlammen te bestrijden.

De brand zou omstreeks 01.30 uur zijn ontstaan en er is veel rook vrijgekomen. Omwonenden die last hadden van de rook, werd opgeroepen om ramen en deuren dicht te doen.

Het bedrijf waarin de brand begon, is volledig in de as gelegd. Niemand raakte gewond. Hoe de brand kon ontstaan, is nog niet duidelijk. Rond 04.30 uur kon het sein 'brand meester' worden gegegeven. Er wordt onderzoek gedaan.