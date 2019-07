Haarlemmermeer heeft afscheid genomen van Onno Hoes

HOOFDDORP - Tijdens een speciale raadvergadering van de gemeente Haarlemmermeer is vandaag afscheid genomen van waarnemend burgemeester Onno Hoes. Hoes was ruim anderhalf jaar burgemeester van de stad. Hij wordt opgevolgd door Marianne Schuurmans-Wijdeven die nu nog burgermoeder van Lingewaard is.

Hoes werd toegesproken door de fractievoorzitters van de grootste coalitiepartij (VVD) en de grootste oppositiepartij (Forza!). Als verrassing reed wethouder Jurgen Nobel de raadszaal in met een scooter en een bord met daarop "Onno Hoes Makelaardij". Hoes wordt voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM).

Onno Hoes noemde het afscheid "emotioneel en bijzonder". Hoes: "Ik kwam hier als een donderslag bij heldere hemel anderhalf jaar geleden. Ik had niet gedacht dat het zo leuk zou zijn en fijn samen. Wat werk zou worden is eigenlijk levenswijze geworden."

Schiphol

Tijdens zijn afscheidswoorden ging Hoes ook nog even in op Schiphol. In zijn gemeente heerst verdeeldheid over de groei van Schiphol. Vandaag werd bekend dat minister Cora van Nieuwenhuizen haar groeiambities wil gaan doorzetten en weer meer vliegbewegingen wil toestaan in 2021. Hoes is blij dat er duidelijkheid komt.

Volgende week woensdag wordt de nieuwe burgemeester, Marianne Schuurmans-Wijdeven, geïnstalleerd. Ook van haar werd vandaag afscheid genomen in haar huidige gemeente Lingewaard.