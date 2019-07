Geen plek voor tweeling: zwangere Purmerendse naar Belgisch ziekenhuis gestuurd

PURMEREND - Een zwangere vrouw uit Purmerend is vorige week halsoverkop naar een ziekenhuis in het Belgische Gent gestuurd. Reden: in de Nederlandse ziekenhuizen was geen ruimte voor haar aanstaande tweeling. "Hier betaal ik die hoge ziektekosten niet voor", zegt haar man verontwaardigd tegen NH Nieuws.

De 31-jarige Purmerendse ging vorige week donderdag voor een reguliere controle naar het ziekenhuis in Hoorn. Hier bleek dat er kans was op een vroeggeboorte, waarna ze zo snel mogelijk naar een academisch ziekenhuis moest worden gebracht.

Lange rit

Na vanaf het middaguur in Hoorn gewacht te hebben, werd rond 18.00 uur duidelijk dat er nergens in Nederland plek was voor twee baby's op de intensive care. "Dus werd ons verteld dat we naar België moesten. Ik dacht gelijk: 'shit'. En ook mijn vriendin had natuurlijk stress, want we hebben ook nog een 3-jarige dochter rondlopen."

De vrouw werd rond 20.00 uur met de ambulance naar het Universitair Ziekenhuis in Gent gebracht, op zo'n 260 kilometer en bijna vier uur rijden vanaf Hoorn. Volgens een verloskundige van het Hoornse ziekenhuis een niet-ongevaarlijke rit voor een zwangere vrouw.

Aan lot overgelaten

Nadat haar man oppas had gevonden voor hun dochter, kon ook hij richting Gent. "Ze zijn hier heel coulant, maar ze maken het hier ook voor het eerste keer mee", vertelt hij vanuit het ziekenhuis.

"Alles gaat hier net anders. Je krijgt een bak met informatie. Ze vroegen of we een privékamer wilden, maar dan moet je goed opletten of je niet in de knoei komt met je verzekering."

Tekst gaat door onder de foto Foto: de kinderafdeling van het Universitair Ziekenhuis in Gent

Gelukkig gaat goed met de moeder en haar nog ongeboren tweeling en mogen ze - na precies een week - morgen weer naar huis. De vader is blij, maar vindt wel dat ze erg aan hun lot worden overgelaten.

"Het is snel schakelen. Ik heb gebeld met de verzekeraar, want je weet niet hoe en wat. Die verwezen mij door naar de ANWB-alarmcentrale. Maar we zijn niet op vakantie, dus kunnen we blijkbaar ook daar niet terecht."

Rekening

Hoe groot de ziekenhuisrekening precies wordt - en welk gedeelte hiervan gedekt wordt door de verzekeraar - moet snel duidelijk worden. De vader spreekt er in ieder geval schande van over hoe het loopt.

"Betaal ik hier nou zo veel zorgverzekering voor? Ik las van de week dat de pil uit het pakket wordt genomen. Ze blijven maar bezuinigen op zorg. Bezuinig dan maar eens op parkeercontroles. Waar zijn we nou allemaal mee bezig?"

Augustus

Als alles goed gaat, zet de Purmerendse halverwege augustus een tweeling op de wereld. Ze hoopt dan in Hoorn te kunnen bevallen. De vader heeft vertrouwen dat dat goed gaat. "Ik ben zo nuchter als de pleuris. Zo lang het goed gaat met mijn vrouw, gaat het ook goed met mij."

Vorige week werd duidelijk dat het steeds vaker voorkomt dat vrouwen steeds verder van huis moeten uitwijken om te kunnen bevallen. Dit komt omdat de speciale afdeling voor pasgeborenen (zogenoemde NICU's) die op de intensive care terecht komen, vaak vol zijn.



Het probleem ligt volgens Károly Illy, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde, bij de personeelstekorten. "De intensive care-units zijn soms vol omdat een deel van de baby's daar eigenlijk moet worden verplaatst naar een high care- of medium care-couveuseafdeling in andere ziekenhuizen. Maar dat lukt regelmatig niet. Die zijn allemaal vol of kampen met personeelsgebrek. Landelijk is er een tekort aan gespecialiseerde kinderverpleegkundigen."



Afgelopen maandag is er een spoedoverleg geweest over de situatie tussen kinderartsen, gynaecologen en de hoofden van neonatologie- en verlosafdelingen van de tien Nederlandse ziekenhuizen met een NICU.