Scooterrijder zwaargewond na ongeluk in Aalsmeer

AALSMEER - Een scooterrijders is ernstig gewond geraakt bij een ongeluk op de Aalsmeerderweg in Aalsmeer. Het is niet duidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren, maar er is vermoedelijk niemand anders bij betrokken.

Het gebeurde rond half negen op het fietspad. De politie laat weten dat de scooterrijder waarschijnlijk de enige betrokkene was bij het ongeluk. Hij of zij is naar het ziekenhuis vervoerd.