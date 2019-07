Grote fik langs de snelweg: rookwolken uit berm A9 bij Ouderkerkerplas

AMSTELVEEN - Bij de Ouderkerkerplas woedt op dit moment een brand in de berm. De brand is in het riet langs de snelweg A9. Op de weg geldt een aangepaste snelheid voor automobilisten.

De brand zou rond half negen zijn begonnen.

De brandweer is op dit moment aan het blussen. Rijkswaterstaat heeft vanwege de veiligheid een deel van de snelweg afgesloten.

Wat er precies is gebeurd, kan de brandweer nog niet zeggen.

Video

Op de beelden, die komen van de camera die staat bij knooppunt Holendrecht, zie je dat er veel hulpdiensten aanwezig zijn. De brand is inmiddels bijna geblust.