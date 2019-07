Paralympiër Geert steekt hopelijk binnenkort zwemmend het IJsselmeer over

SPANBROEK - Paralympiër Geert Schipper wil vrijdag 12 juli binnen zes uur het IJsselmeer oversteken. De Spanbroeker traint momenteel voor de Paralympische Spelen in Tokio en ziet in de oversteek een nieuwe uitdaging tijdens de trainingsperiode.

"Ik wil mijn grenzen verleggen, kijken wat ik fysiek aankan en nieuwe uitdagingen blijven zoeken", zegt de atleet tegen NH Nieuws. "Veel sporters zeggen dat ze bepaalde uitdagingen willen proberen, maar doen dat vaak toch maar niet. Ik wil juist degene zijn die wél doet wat hij graag wil."

Niet vies van zwemmen

Schipper won eerder al zilver op de Paralympische Spelen en was de snelste para-atleet van Ironman in Hawaiï. Hij is gespecialiseerd in de triathlon en dus niet vies van een stuk zwemmen. Al is de 21 kilometer van het IJsselmeer niet zo simpel overwonnen. "Ik ben natuurlijk gewend om bijvoorbeeld tien kilometer te zwemmen, maar meestal is dat in een zwembad. Nu is het een stuk verder, én in open water."

Desondanks heeft de atleet er groot vertrouwen in. "Ik weet dat ik het kan, dat ik fysiek in staat ben binnen zes uur het IJsselmeer over te steken. Misschien mislukt het, of doe ik er zeven of acht uur over, maar dat maakt me niets uit. Ik wil het gewoon proberen." De tocht gaat van Medemblik naar Stavoren, maar afhankelijk van de wind kan dat ook andersom zijn. "Ik hoop dat de wind geen roet in het eten gooit, die is nogal bepalend voor de oversteek."

Op sociale media houdt Schipper zijn achterban op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Publiek is welkom, maar duizenden toeschouwers verwacht hij niet. "Ik wil graag mijn vrouw en kinderen bij de finish hebben, dat is het belangrijkste."

Naast deze uitdaging, doet Schipper ook mee aan de Ironman aanstaande zondag!

