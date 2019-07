Paralympisch triatleet wil zondag de loeizware wedstrijd Ironman winnen: "Ik doe m'n dingetje"

HOORN - Hij won zilver op de Paralympische Spelen in Rio en had korte tijd het wereldduurrecord handbiken op zijn naam staan. Aankomende zondag is het winnen van de Ironman in Hoorn het volgende doel van de Spanbroeker. Geert Schipper is dan de enige én eerste deelnemer met een beperking. "Het wordt een uitdaging, maar ik denk zeker dat het mogelijk is"

"Ik moet vooral zorgen dat ik zonder ongelukken over de finish kom. Het is nog best lastig om met een handbike over het parcours te gaan." De atleet mag daarom sommige gedeeltes via een andere route afleggen. "Anders past het gewoon niet", verklaart hij.

In 2004 brak Geert Schipper, die toen naar eigen zeggen nooit had kunnen denken een topatleet te worden, zijn rug bij een vliegtuigongeluk. Hij belandde daardoor in een rolstoel en kan nog maar weinig met zijn benen. Tijdens de revalidatie ontdekte hij de mogelijkheid van topsport. "Kennelijk heb ik een bepaald gen waardoor ik intensief kan sporten zonder snel geblesseerd te raken. Daar was ik anders nooit achter gekomen", zegt hij tijdens één van zijn laatste trainingen voor zondag.

Die ontdekking heeft hem mooie successen gebracht, zoals de zilveren medaille in 2016 en vorig jaar de eerste prijs onder de triatleten bij Ironman in Hawaiï. Toch blijft de geboren Noord-Hollander bescheiden. "Het voelt voor mij niet alsof ik tot de wereldtop hoor", legt hij uit. "Ik ben gewoon Geert, en ik blijf Geert. Ik doe gewoon m'n ding en wil graag mijn eigen grenzen blijven verleggen."

Mocht Schipper zondag de Ironman in Hoorn winnen, dan staat hij samen op het podium met de winnaar zonder beperking. "Het blijft natuurlijk ingewikkeld", zegt hij daarover. "Ik weet zeker dat topsporters zonder beperking sneller kunnen fietsen en zwemmen dan ik. Bij mij gaat de handbike natuurlijk weer iets sneller dan hardlopen. Uiteindelijk denk ik dat die verschillen elkaar opheffen."