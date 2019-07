Helm of zendertje nodig? Er is uitverkoop bij brandweer Gooi en Vechtstreek

LAREN - Een mobiel toilet, gereedschap of een mooie helm: het oefencentrum van de brandweer Gooi en Vechtstreek sluit en alle spullen moeten weg. Tot en met maandag kan iedereen bieden op de online veiling.

"We hebben een mooie range aan spullen. Denk aan een opblaasbare tent, golfkarretjes en gereedschap," vertelt Ruud Heuvelman van BVA Auctions. Zijn organisatie veilt de brandweerspullen van oefencentrum Crailo. "Het gaat hier dicht en alles moet weg."

Online kunnen geïnteresseerden een bod uitbrengen tot en met maandag 8 juli 18.00 uur.

Kijkdag

Vandaag is de kijkdag. "Ik kom kijken of er mooie horecaspullen bij zitten," vertelt Dennis Elzinga. Hij handelt in spullen en hoopt hier een goede slag te slaan. "Dit koffiezetapparaat hoop ik voor honderd euro te scoren en dan verkoop ik het voor een paar honderd weer door."