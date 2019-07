Benefietconcert voor Ethiopië : Live Aid herleeft in Heemskerk

HEEMSKERK - Het is inmiddels 29 jaar geleden dat Live Aid werd gehouden. Maar nog steeds heeft het benefietconcert op 13 juli 1985 in Londen en Philadelphia een bijzondere klank. Voor iedereen die het zestien uur durende concert bewust heeft mee gemaakt, was het een dag om nooit te vergeten.

De beste popartiesen traden op om geld op te halen waarmee de hongersnood in Ethiopië moest worden geledigd. Marcel Korver, eigenaar van café Ons Plein in Heemskerk, was vooral gegrepen door het 'verbindende element' van de legendarische shows. "De saamhorigheid sprak mee heel erg aan. Mensen die dingen samen doen. Prachtig."

Bohemian Rapsody

Na het zien van de filmhit Bohemian Rapsody over het leven van Freddie Mercury, die met Queen optrad op Live Aid, vroeg Marcel Korver aan zijn zoon op welke dag 13 juli dit jaar valt. Toen hij te horen kreeg dat het een zaterdag is, lanceerde hij het idee een Live Aid in pockerformaat te organiseren.

"Ik had nog geen enkel idee hoe het er precies zou gaan uitzien, maar het leek me goed mensen hier samen te brengen en te genieten van de beelden van toen. Verder moest het nog worden ingevuld", zegt Korver.

Ethiopië

Het goede doel dat aan het benefietconcert is verbonden, was snel gevonden: de Beverwijkse

stichting 'DEM steunt Ethiopië'. De stichting bestaat tien jaar en streeft er naar Ethiopische kinderen een toekomst bieden met onder meer aandacht voor onderwijs en hygiëne. Live Aid mag dan 155 miljoen pond hebben oipgeleverd: er is nog steeds een gebrek aan de meest elementaire levensbehoeften in Ethiopië.

Tekst loopt door onder de video



De stichting 'DEM steunt Ethiopië' en Café Ons Plein, waar Korver achter de toog staat, zijn druk bezig het programma op het Vlaskamp in elkaar te draaien. Op het gratis festival zal een groot deel van Live Aid

worden vertoond op grote schermen, onderbroken door live acts van bands die (belangeloos) uitsluitend nummers spelen die ook ten gehore zijn gebracht in 1985.

'Kan niet wachten!'

Korver kijkt enorm uit naar 13 juli. "Ja, ik kan niet wachten. Mooi als hier dezelfde sfeer ontstaat als toen. Daar heb ik alle vertrouwen in. De Broekpolder (waar het Vlaskamp ligt en en hij zijn café heeft) is een echte community geoworden.

Vooral het einde van de avond moet bijzonder worden. Het is de bedoeling dat we dan met z'n allen 'Do the know its Christmas' zingen. Het nummer werd 29 jaar speciaal voor het concert geschreven en is onlosmakelijk met Live Aid verbonden.

Openbaar Vervoer

De organistatie vraag bezoekers zoveel mogelijk met de fiets en het openbaar vervoer naar het festivalterrein te komen.