Oud-coureur Liane Engeman (72) ziet graag terugkeer 'pitspoes' in F1: "Prachtig gezicht"

ZANDVOORT - De welbekende 'pitspoezen' komenniet terug tijdens de Grand Prix in Zandvoort in 2020, ondanks een motie van de PVV vorige week. Ook voormalig coureur Liane Engeman is het niet eens met het verbieden van de dames op het circuit.

Pitspoezen, de schaarsgeklede dames die voor de start van races op het circuit staan, zijn sinds vorig jaar verboden in de Formule 1. Ze zouden niet meer van deze tijd zijn. Engeman kan zich daar niet in vinden: "Ik vind het een prachtig gezicht. Het zijn heel mooie dames en het nam niks weg van het Formule 1-rijden", zegt de voormalig coureur op NH Radio in het programma Spitstijd.

"Nare vraag"

Ze werd vroeger door De Telegraaf ook aangezien voor pitspoes. In 1968 liet ze haar ongenoegen blijken over het gebruik van die term. "Bent u in de racerij gekomen als pitspoes?", vroeg een verslaggever toen aan haar. "Dat vind ik een hele nare vraag. Wat bedoelen ze daar eigenlijk mee? Het gewone publiek denkt dat het een soort animeermeisje is voor de coureurs. Als ze mij die naam geven dan word ik ook vreselijk boos", antwoordde de toen 21-jarige racevrouw.

Bekijk hieronder een deel van het interview uit 1968:



Waarom de krant haar omdoopte tot pitspoes, is voor Engeman nog altijd een mysterie. Hoewel ze geen tegenstander is van de dames, vindt ze het wel een vreemde benaming. "Ik heb geen idee wat de aanleiding was. Ik vind het ook nog steeds een heel rare term, want ik weet niet wat ze daarmee bedoelden. Ze zitten ook niet in de pits, maar staan naast de auto's op het circuit", vervolgt ze op NH Radio.

Engeman begon met racen nadat ze een keer werd opgepikt door autocoureur Rob Slotemaker. "Ik ben begonnen op Zandvoort. Ik stond te liften naar Zandvoort toe om naar een race te gaan kijken en naar het strand te gaan. Daar stopte Rob Slotemaker heel toevallig. Die heeft mij de racerij in gekregen."

Succesvolle racecarrière

Een succesvolle racecarrière volgde: "Slotemaker heeft mij een job bezorgd bij Alleman Racing in Engeland. Daar heb ik zeven jaar gewerkt en gewoond. Daarna ben ik de hele wereld over gegaan om te racen." Tegenwoordig scheurt de 72-jarige vrouw niet meer rond in racebolides. "Alleen als ik me moet haasten naar het vliegveld."