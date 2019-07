Amsterdam tóch geen kandidaat voor Eurovisie Songfestival

AMSTERDAM - De gemeente Amsterdam heeft besloten om geen bid uit te brengen als kandidaatstad voor het Eurovisie Songfestival in 2020. "Het organiseren van het festival zorgt voor extra druk op de stad in een periode waar al heel veel gepland staat in Amsterdam", aldus de gemeente.

Omdat Duncan Laurence afgelopen editie van het Songfestival in Tel Aviv won, mag Nederland het evenement volgend jaar organiseren. Eerder liet burgemeester Halsema weten dat het grote evenement welkom zou zijn in Amsterdam.

Onder voorwaarden

Al meerdere locaties lieten weten geïnteresseerd in de organisatie daarvan. Zo gaven Ziggo Dome en RAI al aan ruimte in hun agenda te willen maken. Op 17 juni ontving de stad daarom een uitnodiging om een bid uit te brengen. In het document stonden behoorlijk wat voorwaarden en financiële eisen waaraan de stad zou moeten voldoen.

Vanwege de hoge kosten diende de gemeente een 'bid onder voorwaarden' in. Daarmee maakte het college duidelijk dat de kosten evenredig verdeeld moeten worden. Ook een bijdrage van de organisatie en andere partijen in de stad, waaronder het GVB en de Hotelsector, werd verwacht.

Toch geen ruimte

Uiteindelijk trekt de gemeente zich toch helemaal terug. De voornaamste reden is dat blijkt dat Ziggo Dome, RAI en de Johan Cruijff Arena toch geen ruimte te hebben. Zalen als AFAS Live zouden te klein zijn voor het mega-evenement.