Deuren gaan in Wijk aan Zee open voor muzikaal Jutterspad

WIJK AAN ZEE - Dorpsbewoners Lia en Horst Heydenreich kijken er al maanden naar uit: het Jutterspad van aanstaande zondag in Wijk aan Zee. "Het blijft speciaal dat iedereen zich zo gastvrij laat zien. En dat we de achtertuinen en huiskamers delen met de mensen die muzikaal komen jutten."

Lia Heydenreich heeft zojuist haar kleurrijke achtertuin besproeid. Belangrijk vindt ze, want zondag speelt er een bandje en krijgt ze bezoek van meer dan honderdvijftig mensen. "Mensen uit Doetinchem, Haarlem en natuurlijk ook Wijk aan Zee", vertelt ze NH Nieuws. "Dit is geweldig leuk om aan mee te doen. Als ik zie dat er vorig jaar mensen met kinderen op ons grasveldje luisteren naar de muziek: heerlijk toch?"

Op zevenentwintig plaatsen in het dorp gaan de deuren open. In huiskamers en achtertuinen wordt er dan volop muziek gemaakt. Ook bij de bedenker van het evenement Bert Kisjes in huis. "Mensen gaan van plek naar plek. En horen of zien misschien weer eens wat nieuws."

De voormalig uitbater van café Sonnevanck merkte hoe belangrijk muziek is voor de mensen. "Het maakt ook niet uit wat voor muziek: iedereen wil dan met elkaar meedoen. Er is geen grotere verbinder dan muziek."

Zondag

Zondag om 13:00 uur begint het eerste concert in een huiskamer of achtertuin naar keuze. Klik hier voor meer informatie.