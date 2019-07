Vermist meisje (7) wandelt 5 kilometer over het strand van Bergen naar Egmond

BERGEN AAN ZEE - De reddingsbrigades van Bergen, Egmond en Schoorl waren vanmiddag druk met de zoektocht naar een 7-jarig Duits meisje. Haar ouders konden haar nergens meer vinden op het Bergense strand. Na meer dan een uur zoeken bleek ze helemaal naar Egmond te zijn gelopen. "Ze was schelpjes aan het zoeken langs de zeelijn", aldus de vinder van de reddingsbrigade.

Het meisje was met haar ouders op het strand van Egmond, toen ze rond 15.00 uur vermist raakte.

Drie brigades begonnen daarop ter land én ter zee naar haar te zoeken. Er waren meldingen van 'een zwemmer te water'. "Er is ook in de zee gezocht, maar gelukkig bleek ze op het strand te zijn gebleven", vertel een woordvoerder van reddingsbrigade Bergen.

Kilometers

Ze moet het hele eind van vijf kilometer naar Egmond aan Zee zijn gelopen, want rond 16.00 uur werd ze daar gespot door medewerker van die reddingsbrigade. "We herkenden haar petje en zijn er achteraan gerend."

Het meisje is meegenomen naar de post en heeft daar wat te drinken gekregen. "Ze was best stil en leek vooral geschrokken. Logisch, als je een uur lang loopt en je weet niet waar je bent."

De jonge meisje mankeerde verder niets - ze had een petje op - en is herenigd met haar vader die was meegereden met de Bergense reddingsbrigade. "Die was onwijs blij om haar weer te zien natuurlijk. Het meisje zelf schaamde zich een beetje, leek wel."