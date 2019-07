Oranje Leeuwinnen krijgen bij WK-winst huldiging en rondvaart in Amsterdam

AMSTERDAM - De Oranje Leeuwinnen worden mogelijk gehuldigd op het Museumplein in Amsterdam. Dan moeten ze komende zondag wel de finale van het WK winnen, zo meldt de gemeente.

Mochten ze daarin slagen, dan worden de wereldkampioenen gehuldigd op 9 juli. De huldiging begint met een rondvaart door de grachten rond 16.30 uur. Rond 18.00 uur worden de voetballers op het Museumplein verwacht.

Alleen bij titel

De spelers en de staf zouden zelf hebben aangegeven dat ze een huldiging alleen gepast vinden bij het behalen van de wereldtitel.

Dat is opvallend, want toen het Nederlands mannenelftal nét niet kampioen werd in 2010, was er wel sprake van een huldiging. De tweede plek werd toen groots gevierd op het Museumplein en met een rondvaart door de grachten.