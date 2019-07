Holleeder schrijft brief na vonnis: "Niet schuldig aan opdracht geven tot liquidaties"

AMSTERDAM - Willem Holleeder heeft in een brief gereageerd op zijn vonnis. "Ik heb mij niet schuldig gemaakt aan het opdracht geven tot liquidaties en bewijs daarvoor is er dan ook niet. Maar ik ben nu toch veroordeeld", schrijft hij.

Vandaag kreeg Holleeder te horen dat hij tot een levenslange gevangenisstraf is veroordeeld. Volgens de rechtbank is hij de opdrachtgever van vijf liquidaties, waarbij zes doden vielen, en een mislukte moordpoging.

'De Neus' ontkent nog steeds alle betrokkenheid. Hij denk dat er sprake is van 'trial by media', zo blijkt uit de brief die zijn advocaat zojuist op Twitter heeft gedeeld.

"Ik heb bij de rechtbank vaak mijn zorg uitgesproken dat de ongekende mediacampagne die mijn zusters met behulp van 'journalisten' tegen mij gevoerd hebben zijn effect niet zou missen", legt Holleeder uit.

Geen concreet bewijs

Hij vervolgt: "De rechtbank heeft mij steeds verzekerd dat daar geen sprake van zou zijn en dat mijn zaak eerlijk en objectief op grond van het bewijs zal worden beoordeeld."

Toch is dat volgens Holleeder niet gebeurd. Hij duidt er hiermee op dat er geen concreet bewijs is gevonden voor zijn betrokkenheid.

"Al die tijd gelijk"

De rechtbank heeft hem uiteindelijk alsnog schuldig verklaard, onder meer omdat de getuigenissen van de zussen Sonja en Astrid betrouwbaar werden bevonden. Hetzelfde geldt voor de geheime opnames die Astrid heeft gemaakt.

Volgens Holleeder laat dit alleen maar zien dat de media-aandacht die zijn zussen hebben gehad van grote invloed was. "Ik kan het niet anders zien dan dat ik al die tijd gelijk heb gehad."

Holleeder gaat dan ook nog in hoger beroep tegen het vonnis.

De volledige tekst van Holleeder:

"Ik heb bij de rechtbank vaak mijn zorg uitgesproken dat de ongekende mediacampagne die mijn zusters met behulp van 'journalisten' tegen mij gevoerd hebben, zijn effect niet zou missen.



De rechtbank heeft mij steeds verzekerd dat daar geen sprake van zou zijn, en dat mijn zaak eerlijk en objectief op grond van het bewijs zou worden beoordeeld.Ik heb mij niet schuldig gemaakt aan het opdracht geven tot liquidaties en bewijs daarvoor is er dan ook niet, maar ik ben nu toch veroordeeld.



Ik kan het niet anders zien dan dat ik al die gelijk heb gehad."