VIDEO: Man gooit handgranaat op bedrijventerrein in Amsterdam

AMSTERDAM - Een explosie op een bedrijventerrein bij Sloterdijk in Amsterdam zorgde in februari dit jaar voor flink wat schade. De politie heeft nu beelden naar buiten gebracht waarop te zien is hoe de verdachte te werk gaat.

Het is woensdagnacht 6 februari als op een terrein aan de Poortland een man komt aangelopen. Hij loopt rond en lijkt hierbij wat rond te speuren. Op beelden is goed te zien dat de man niet zomaar een ommetje aan het maken is.

Handgranaat

Als de man langs een rijtje auto's loopt, staat hij opeens stil. Uit het niets lijkt hij een handgranaat tevoorschijn te halen. Met een onderhandse worp wordt het explosief de straat ingegooid. Naast verschillende gesprongen ruiten en lekke autobanden raken meerdere panden van het terrein beschadigd.

Lees ook: Magneetvissers vinden handgranaat in Purmerend

Tijdens de explosie waren er geen mensen aanwezig, maar er is wel veel schade. "Voor de ondernemers loopt de schade op in de duizenden euro's en daarnaast wil je natuurlijk niet in je werkomgeving te maken hebben met explosies van handgranaten", vertelt politiewoordvoerder Esther Izaks in het AT5 programma Bureau 020.

Signalement

De politie roept mensen op om te kijken naar het signalement van de man. De man is misschien te herkennen aan zijn opmerkelijke loopje of zijn forse postuur. Daarnaast droeg hij die avond een donkerkleurige jas, trainingsbroek en sportschoenen van het merk Nike.

Bekijk hieronder de beelden: