Vrouw neergestoken in woning Hoorn, ook verdachte gewond naar ziekenhuis

HOORN - Bij een steekpartij in een woning in Hoorn is een vrouw vanmiddag gewond geraakt.

Wat zich heeft afgespeeld in de portiekwoning aan de Luifel, wordt nog onderzocht. Wel is duidelijk dat het om geweld 'in de relationele sfeer' gaat, meldt een politiewoordvoerder.

Ook verdachte gewond

Behalve de vrouw is ook de verdachte - een man - gewond geraakt. Ook hij is voor behandeling overgebracht naar het ziekenhuis.

De politie kan nog niet vertellen hoe de verdachte gewond is geraakt.