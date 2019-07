'Schiphol mag in 2021 weer gaan groeien'

SCHIPHOL - Schiphol mag weer gaan groeien. Volgens de NOS bespreekt het kabinet morgen een voorstel van minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) om het aantal vluchten vanaf 2021 beperkt te laten stijgen. Nu is er nog een maximum van 500.000 vluchten per jaar.

Het kabinet zou ervan overtuigd zijn dat de groei gepaard kan gaan met minder milieuoverlast, meldt de NOS. Die voorwaarde stond ook in het regeerakkoord.

Hoeveel Schiphol mag gaan groeien, is nog niet duidelijk. Dat hangt af van de milieuwinst door schonere vliegtuigen. Ook moeten de vluchten veilig kunnen worden uitgevoerd.

Schiphol zit al sinds 2008 'op slot'. Er heerst grote ergenis in de luchtvaartsector over het maximale aantal vluchten. De grens van 500.000 vluchten komt de laatste jaren steeds vroeger in het jaar in zicht.