Zaandammer krijgt na 61 jaar plakboeken terug: "Net zo'n goede staat als in 1958"

ZAANDAM - Dick de Mie uit Zaandam dacht ze waarschijnlijk nooit meer terug te zien: zijn foto- en plakboeken over het oude Zaandam die hij ooit uitleende aan een Gronings gezin. Na een zoektocht van meer dan zestig jaar lijkt hij ze eindelijk terug te krijgen.

Hij werd vier jaar geleden gebeld door ene meneer de Wit die vertelde de boeken te hebben. "Hij was naar de kop van Friesland verhuisd, zei hij", zegt Dick de Mie tegen NH Radio in het programma June tot 12. Volgens De Mie was hij verhuisd naar een Frieze plaats met een lange naam, maar welke plaats het precies was, wist hij niet.

Presentatrice Astrid de Jong kwam na een aantal telefoontjes en oproepjes bij verschillende omroepen op het spoor van Jan de Wit die in de Drentse plaats Gasselternijveenschemond woont.

1958

De Wit sprak vanochtend in de uitzending met Dick de Mie. "In 1958, toen was ik 12 jaar oud, gingen wij naar Zaandam om het Czaar Peterhuisje te bekijken. Daar ontmoetten we een jongetje dat vertelde dat hij een paar boeken had geschreven met tekeningen over Zaandam."

De man ging vervolgens met zijn ouders langs bij de familie De Mie. "We werden daar gezellig ontvangen. Uiteindelijk mochten we de boeken meenemen om thuis te lezen. Zoals het wel vaker met boeken uitlenen gaat: het is de bedoeling ze weer terug te brengen, maar dat gebeurt niet."

Zoektocht naar eigenaar

Nadat de ouders van De Wit overleden, kwam hij de boeken weer tegen toen hij het huis aan het opruimen was. "Toen vroeg ik me ook al af hoe ik de boeken terug zou kunnen krijgen bij de eigenaar."

In het boek vond hij op een blaadje het oude adres van De Mie. De Wit kwam uiteindelijk met hem in contact. "We spraken af dat ik een keer die boeken zou terugbrengen, maar aangezien ik nooit zoveel boodschappen in zijn richting heb, is het ook daar weer bij gebleven."

Mannenkoor

Een lid van het mannenkoor waar De Wit ook in zit, hoorde recent het oproepje van Astrid en bracht de presentatrice en de mannen met elkaar in contact. "Meneer De Mie, wij gaan elkaar nu echt ontmoeten. Ik breng beide boeken mee en ze zijn nog in net zo'n goede staat als 61 jaar geleden." Het geluk van Dick de Mie kan niet op: "Nou, geweldig!"