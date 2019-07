Politiemacht rijdt Beverwijker (31) in gestolen auto klem op Rottepolderplein

HAARLEMMERLIEDE - Een 31-jarige man uit Beverwijk is gisteren bij Rottepolderplein aangehouden omdat hij in een gestolen auto met valse kentekenplaten reed.

De Volvo werd al op de A5 opgemerkt: omdat de bestuurder mogelijk rondreed met gestolen kentekenplaten, werd de achtervolging ingezet. Uiteindelijk reden er vier politieauto's en een politiemotor achter de auto aan.

Omdat de bestuurder niet op stoptekens reageerde, werd de auto gedwongen tot stilstand gebracht. Dat gebeurde dus op het knooppunt in Haarlemmermeer, waar de betrokken motoragent het andere verkeer tijdelijk een halt toeriep.

Auto in beslag genomen

In de auto zat de Beverwijker, die is aangehouden en voor verhoor naar het bureau in Haarlem is gebracht. De auto, die begin dit jaar bij een inbraak in het Brabantse Zundert werd gestolen, is in beslag genomen. De man blijft voorlopig vastzitten, schrijft de Landelijke Eenheid Noordwest op Facebook.