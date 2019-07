Alleen maar 'warme' mensen bij eerste Nederlandse Houten Boten Festival: "Hout is iets bijzonders"

DEN HELDER - Vanaf komend weekend wordt voor de eerste keer in ons land een festival georganiseerd speciaal voor houten boten. Rond Willemsoord in Den Helder komt in totaal 1 kilometer aan houten vaartuigen te liggen in allerlei soorten en maten.

Geestelijk vader van het eerste Houten Boten Festival is Bert van Baar uit Broek op Langedijk. Hij heeft zijn eigen bootbouwschool op Willemsoord en geeft daarnaast les aan het Hout&Meubileringscollege in Amsterdam: "Hout heeft iets bijzonders en ook mensen die op hout varen. Dat zijn andere mensen."