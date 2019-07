Vluchtende automobilist rent reclasseringsgebouw binnen in Zaandam

ZAANDAM - Een automobilist die op de vlucht was voor de politie is gisteren een reclasseringsgebouw ingerend aan de Vincent van Goghweg in Zaandam.

Agenten gaven de man een stopteken omdat hij rondreed zonder gordel. De man zette al schreeuwend en scheldend zijn auto op het gras en ging ervandoor. Vervolgens rende hij het reclasseringsgebouw in.

Even daarna kwam hij weer naar buiten met een reclasseringsambtenaar. Deze persoon had de bestuurder weer rustig weten te krijgen. De man kreeg een boete voor het rondrijden zonder gordel.

'De bestuurder is wat boosheid rijker en geld armer', schrijft de politie Zaanstreek op Facebook. Agenten besloten het rijbewijs van de man niet in te vorderen omdat hij niemand in gevaar heeft gebracht met zijn actie.

Geen verboden voorwerpen

Uit een gesprek met de reclasseringsambtenaar bleek dat de man geen verboden voorwerpen in het gebouw had achtergelaten. Of de automobilist al een afspraak had in het gebouw of daar willekeurig naar binnen rende, is volgens de politie niet duidelijk. De reclassering wilde niet reageren.