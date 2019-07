Vrouw (44) beroofd van tas in Koog aan de Zaan

KOOG AAN DE ZAAN - Een 44-jarige vrouw uit Koog aan de Zaan is gisteravond op straat in haar woonplaats beroofd van haar schoudertas.

De vrouw liep rond 21.00 uur door een steeg tussen de De Ruyterstraat en de Reeelenstraat toen een jongen plotseling haar tas van haar schouder trok.

Vervolgens rende de dader met de tas richting de Reeelenstraat. Nadat de vrouw de beroving had gemeld, is de omgeving uitgekamd. De verdachte is echter niet meer gevonden.

De politie komt graag in contact met eventuele getuigen of mensen die andere informatie over de beroving hebben. De Zaanse raakte niet gewond.