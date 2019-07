De Peiling: Vakantie voor steeds meer Nederlanders te duur

NOORD-HOLLAND - Op vakantie gaan wordt voor steeds meer mensen te duur. Dat blijkt uit cijfers van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud). Van alle Nederlanders die niet op vakantie gaan, blijft 64 procent vanwege financiële redenen thuis. Dat is tien procent meer dan in 2018. Is vakantie voor jou nog te betalen?



Schulden aflossen

Nederlanders gebruiken het vakantiegeld in vergelijking met vorig jaar steeds vaker voor het aflossen van schulden en betalingsachterstanden. Vier jaar geleden besteedde 12 procent van de mensen het vakantiegeld daaraan. Nu is dat 18 procent.

Niet op vakantie

28 procent van de Nederlanders gaat dit jaar helemaal niet op reis. Da's een stijging van 3 procent ten opzichte van vorig jaar. Toen bleef precies een kwart thuis.

Elke maand vakantiegeld

Verder blijkt uit de Nibud-enquête dat de Nederlanders die het jaarlijkse vakantiegeld in één keer uitbetaald krijgen, vaker sparen of van het geld op vakantie gaan dan mensen die hun vakantiegeld maandelijks krijgen overgemaakt. die maandelijkse vakantiebonus verdwijnt meestal in de huishoudpot.

Wat doe jij?

Ga jij op vakantie dit jaar? Waar gaat de reis heen en wat mag het kosten? Of blijft er na de vaste lasten en die kapotte wasmachine ook bij jou geen geld over voor een reisje? Wat blijft er over van de belofte dat we er dit jaar allemaal op vooruit zouden gaan?

