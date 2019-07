Holleeder veroordeeld tot levenslang voor reeks liquidaties

AMSTERDAM - De rechtbank heeft Willem Holleeder vandaag veroordeeld tot levenslang voor een reeks liquidaties. Hij is volgens de rechter schuldig aan alle moordaanslagen die hem ten laste zijn gelegd.

Hoewel er geen concreet bewijs is voor Holleeders betrokkenheid, is er wel een reeks getuigen, onder wie zijn zussen Sonja en Astrid, zijn ex-vriendin en twee kroongetuigen. Volgens de rechtbank zijn de verklaringen van de twee kroongetuigen, Fred Ros en Peter la Serpe, betrouwbaar. Ook acht de rechter de geheime opnames die zus Astrid met Holleeder maakte betrouwbaar, evenals de belastende verklaringen van de zussen en zijn ex-vriendin.

Verklaringen

De verklaringen die Willem Holleeder zelf heeft gegeven 'over tal van onderwerpen' wijken af van verklaringen die hij in eerdere rechtszaken heeft gedaan. Ook was hij wel degelijk de eigenaar van de gokhallen op de Wallen. Volgens de rechtbank heeft Holleeder geregeld aantoonbaar onder ede gelogen.

De rechtbank acht bewezen dat Holleeder de opdracht heeft gegeven voor de liquidaties op Cor van Hout (2003), Willem Endstra (2004), Kees Houtman (2005), John Mieremet (2005) en Thomas van der Bijl (2006). Ook gaf hij opdracht voor de eerdere mislukte aanslag op John Mieremet. Tevens is het volgens de rechtbank bewezen dat Holleeder deel uitmaakte van een criminele organisatie.

Hoger beroep

De straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie. Holleeder zelf heeft alle betrokkenheid altijd ontkend. Zijn advocaten hebben betoogd dat er geen direct bewijs is en vroegen dan ook om vrijspraak. Zowel het Openbaar Ministerie, als ook Willem Holleeder kunnen tegen het vonnis van de rechtbank in beroep gaan.

De inhoudelijke behandeling van het monsterlijk grote Passageproces startte op maandag 5 februari 2018. Aan het onderzoek, dat de naam 13Vandros heeft, werkten zo'n veertig rechercheurs. Het dossier beslaat zo'n duizend ordners. Holleeder zit sinds 13 december 2014 vast.