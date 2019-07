Dit zijn de snelst groeiende en krimpende stations van Noord-Holland

HALFWEG - Het in 2012 opgeleverde station Halfweg-Zwanenburg op het traject Amsterdam-Haarlem-Zandvoort is het snelst groeiende station van de provincie.

Dat blijkt uit berekeningen van de NS. Stapten er op het station in 2017 nog gemiddeld 2.394 mensen per dag in en uit de trein, vorig jaar was dat aantal toegenomen tot 2.730, een groei van 14 procent.

Met een groei van 11 procent ten op zichte van 2017 komen de stations Zandvoort en Amsterdam-Zuid op een gedeelde tweede plaats. Zandvoort groeide van gemiddeld 5.117 in- en uitstappers per dag naar gemiddeld 5.704 in- en uitstappers per dag. Op Amsterdam-Zuid groeide het gemiddelde aantal passagiers per dag van 54.706 naar 60.819.

De derde plaats is voor Zaandijk Zaanse Schans, dat in 2018 (4.190) per dag 7 procent meer passagiers over de vloer kreeg dan in 2017 (3.804).

Meeste passagiers

Het Nederlandse station waarop vorig jaar de meeste passagiers in- en uitstapten, is Utrecht Centraal. Met gemiddeld 194.385 passagiers per dag groeide de reizigersstroom met 4 procent ten opzichte van een jaar eerder. Amsterdam Centraal komt met 192.178 passagiers landelijk op de tweede plaats, Rotterdam Centraal maakt de top-3 met 96.690 passagiers per dag compleet.

Van de vijf stations met de grootste reizigersstromen (Utrecht Centraal, Amsterdam Centraal, Rotterdam Centraal, Den Haag Centraal en Schiphol Airport) noteerde het station op Schiphol de grootste stijging. De groei van bijna 86.000 passagiers naar ruim 92.000 passagiers betekende een groei van 7 procent.

Krimpend passagiersaanbod

Waar winnaars zijn, zijn ook verliezers. In Noord-Holland is dat station Overveen, waar in 2018 (2.391) 4 procent minder passagiers in- en uitstapten dan in 2017 (2.483). Op meerdere stations daalde het gemiddelde dagelijkse reizigersaanbod met 3 procent (Anna Paulowna, Amsterdam Holendrecht, Amsterdam RAI, Bovenkarspel, Hoogkarspel en Uitgeest.