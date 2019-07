Gebiedsverboden voor harde kern jeugdbende Beverwijk en Heemskerk

BEVERWIJK - De burgemeesters van Beverwijk en Heemskerk hebben zeven jongeren uit hun gemeenten tijdelijke gebiedsverboden opgelegd. De zeven hebben zich volgens het OM de afgelopen tijd schuldig gemaakt aan mishandelingen, en zijn daarom niet welkom bij komende evenementen in de twee gemeenten.

Dat schrijft Noordhollands Dagblad vandaag. Burgemeesters Martijn Smit (Beverwijk) en Mieke Baltus (Heemskerk) stellen dat het OM de agressievelingen zo snel mogelijk wil laten terechtstaan, maar leggen hen vooruitlopend op de dagvaarding alvast gebiedsverboden op.

Lees ook: Twee mannen 'met honkbalknuppels en metalen buizen' mishandeld

Zo zijn ze niet welkom bij het optreden van rapper Boef van aanstaande zaterdag in Beverwijk. In plaats van voor het podium dienen ze zich die dag op het bureau te melden, waar ze een tijdje in het oog worden gehouden, schrijft de krant. Ook de Heemskerkse volksfeesten en de Beverwijkse feestweek zijn verboden terrein.

Bekijk het item hieronder voor een indruk van de straatterreur die de bende vorig jaar in de Pilotenbuurt zaaide. (Let op: tekst loopt verder onder de video)



Smit: "Als de desbetreffende jongeren het gebiedsverbod schenden, begaan zij een strafbaar feit. Dat doen zij ook als ze zich niets aantrekken van de meldplicht. Daarvoor kunnen wij een dwangsom opleggen, die tot 15.000 euro kan oplopen."

Lees ook: Samenscholingsverbod Pilotenbuurt lijkt effect te hebben

Van de zeven verdachten zijn er zes minderjarig. De zevende is 21 jaar oud. Ze zijn met een brief op de hoogte gebracht van de maatregel. Eerder werd er al een samenscholingsverbod afgekondigd voor de Pilotenbuurt, waar enkele maanden herhaaldelijk geweldsincidenten plaatsvonden. Dat verbod is inmiddels ingetrokken.