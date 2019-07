Auto op de kop bij aanrijding in Amsterdam

AMSTERDAM - Een auto is rond middernacht op de kop beland bij een aanrijding op de Henk Sneevlietweg in Amsterdam.

Twee auto's kwamen ter hoogte van de A10 met elkaar in botsing, waarbij één van de auto's op de kop belandde.

Wonder boven wonder raakte niemand gerond. De oprit naar de A10 is zo'n anderhalf uur afgesloten geweest voor de berging van de voertuigen.