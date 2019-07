Omstanders pakken sleutels stomdronken automobiliste af

DEN HELDER - Getuigen van een botsing in Den Helder hebben dinsdag de sleutel uit het contact van een stomdronken automobiliste gehaald. Daarmee wisten ze te voorkomen dat de vrouw meer schade kon aanrichten.

Het ongeluk gebeurde op een parkeerterrein aan de Meeuwenstraat. De ladderzatte vrouw reed na de botsing nog een stukje achteruit, maar dankzij alerte omstanders kwam de vrouw niet ver. Nadat haar autosleutel uit het contact was gehaald werd de politie gebeld.

Omdat ze zichtbaar onder invloed was, is ze meegenomen naar het bureau. De blaastest die daar werd afgenomen, wees uit dat ze veel te diep in het glaasje had gekeken. Sterker nog: de 1135 ug/l was het op één na hoogstgemeten promillage onder automobilisten in Den Helder dit jaar.

De vrouw is sowieso haar rijbewijs kwijt, schrijft de politie Den Helder.