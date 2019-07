Studenten van bed gelicht vanwege brand in Amsterdam

AMSTERDAM - De brandweer is vannacht urenlang bezig geweest met een brand in een pand aan de Nieuwe Herengracht in Amsterdam. De appartementen in het gebouw werden ontruimd.

De brand brak rond 3.30 uur uit op de eerste verdieping. De ter plaatse gekomen brandweer schaalde op naar middel brand en was tot in de vroege ochtend bezig met bluswerkzaamheden.

Zo'n vijftien studenten werden vanwege de ontruiming van hun bed gelicht. Hoe de brand is ontstaan wordt onderzocht.