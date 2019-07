Grote brand op bedrijventerrein in Eemnes

EEMNES - Op bedrijventerrein Bramenberg in Eemnes is vannacht een grote brand uitgebroken. De brand woedde op het dak van een bedrijfsgebouw.

De vlammen ontstonden rond 3.30 uur. In het bedrijfsgebouw zit op de bovenverdieping ook een woning. De bewoners konden zichzelf op tijd in veiligheid brengen. Er raakte niemand gewond.

Hoe de brand is ontstaan, is niet duidelijk. Op het dak stond een airco en lagen veel zonnepanelen. De brandweer onderzoekt of die mogelijk iets met de brand te maken hebben.