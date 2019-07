Oranjevrouwen na zege op Zweden zondag in WK-finale tegen VS

NOORD-HOLLAND - Dankzij een 1-0 overwinning op Zweden speelt het Nederlands elftal zondagmiddag zijn de Oranjevrouwen onder leiding van Sarina Wiegman doorgedrongen tot de finale van het WK. Dankzij een vlammend schot van Jacky Groenen in de eerste helft van de verlenging speelt het team zondag tegen de VS, dat eerder Engeland met 2-1 naar huis stuurde.

Groenen schoot de bal na 8 minuten in de verlenging van zo'n 20 meter hard en zuiver langs de Zweedse keepster. De middenveldster voegde daarmee weer een nieuw hoofdstuk toe aan het sprookjesverhaal van de 'Leeuwinnen', die zich twee jaar na het gewonnen EK op hun tweede WK nu ook kunnen kronen tot de beste ploeg van de wereld.

Lees ook: Trotse ouders van Heerhugowaardse Leeuwin Van der Gragt voorspellen score van vanavond

Met de Verenigde Staten treft de ploeg van bondscoach Sarina Wiegman wel de titelverdediger en topfavoriet. 'Team USA' rekende dinsdag in een hoogstaand duel af met Engeland (2-1).

Een dag later konden Nederland en Zweden dat niveau bij lange na niet benaderen. Oranje zal dan ook als underdog de finale in gaan, maar de vrouwen van Wiegman hebben in Frankrijk wel bewezen dat ze nooit opgeven.

Uitblinkster Van Veenendaal

Zweden was in grote delen van de wedstrijd beter dan Oranje, dat vooral dankzij keepster Sari van Veenendaal overeind bleef. Van Veenendaal hield voor rust Stina Blackstenius en Lina Hurtig van scoren af. Aan het begin van de tweede helft was de aanvoerster van Oranje weer belangrijk, toen ze een schot van Nilla Fischer met haar vingertoppen tegen de paal duwde.

Lees ook: Wilhelminastraat klaar voor Leeuwinnen: "Oranjer kan niet"

De Nederlandse voorhoede werd amper in stelling gebracht. Lieke Martens, die ondanks een slepende teenblessure toch weer in de basis startte, bleef na een onzichtbaar optreden na rust achter in de kleedkamer. Met de zwervende Jill Roord als haar vervangster kwam Oranje iets meer aan voetballen toe.

Lineth Beerensteyn kon het ook niet waarmaken tijdens haar eerste optreden in de basis op dit WK. Beerensteyn, als invalster zo vaak belangrijk, moest na 70 minuten weer plaatsmaken voor Shanice van de Sanden die onder een ovationeel applaus alsnog haar opwachting maakte in 'haar' stadion.

Van den Sanden

De aanvalster van Olympique Lyon viel gretig en actief in en voorzag het spel van Oranje daarmee in ieder geval van wat dynamiek. De ploeg van Wiegman was in de reguliere speeltijd één keer dicht bij een doelpunt, toen Vivianne Miedema de bal uit een hoekschop via de vingertoppen van de Zweedse keepster op de lat kopte. Een verlenging bleek noodzakelijk en daarin schoot Groenen de 'Leeuwinnen' naar de finale.