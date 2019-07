Zaanse VVD valt na aantijging drankmisbruik: partij stapt uit coalitie

ZAANSTAD - Door een intern conflict binnen de VVD in Zaanstad heeft de partij besloten uit de coalitie te stappen. Eerder al werden raadsleden Marianne de Boer en Simone van Otterloo uit de partij gezet. Nu dienen ook wethouders Gerard Ram en Hans Krieger hun ontslag in. Daarop besloot de gehele VVD om uit de coalitie te stappen. Volgens de VVD heeft dit niets te maken met de aantijging rond het drankgebruik van Ram.

De Boer en Van Otterloo schreven in een gelekte brief dat de VVD liberaal gedachtegoed had ingeleverd bij de vorming van de coalitie. Daarnaast schreven ze met name ontevreden te zijn over hun eigen wethouder Gerard Ram. Zo viel er te lezen dat Ram met te veel alcohol op plaats zou nemen achter het stuur.

Lees ook: Zaanse VVD-wethouder onder vuur na gelekte brief over drankmisbruik

De brief, die is verstuurd op 23 juni, was alleen bestemd voor ogen binnen de VVD-gelederen, maar is gelekt. De wethouders Gerard Ram en Hans Krieger stelden eerder al hun positie als wethouder ter beschikking. Daarna bedachten ze zich en wilden ze weten of er nog steun was in de raad. Maar nu hebben ze dan echt hun ontslag ingediend.

Lees ook: Coalitie Zaanstad verliest meerderheid na wegsturen VVD'ers, ook wethouders stappen op

Door uit de coalitie te stappen wil de VVD de overige coalitiepartijen alle ruimte geven om een nieuwe coalitie te maken.

Reactie Ram

NH Nieuws heeft Ram al meerdere malen om een reactie gevraagd. In een schriftelijke respons zegt hij zich niet te herkennen in de gelekte brief en op korte termijn met een reactie te komen op 'de aantijgingen die hem persoonlijk raken'.

De vorming van de huidige coalitie in Zaanstad liet lang op zich wachten en nu is het de vraag of het, met het vertrek van de VVD, de partijen in Zaanstad lukt om tot een nieuwe coalitie te komen, die uit een meerdereheid van de raad bestaat.