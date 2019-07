Nanning Mol (VVD) nieuwe burgemeester van Laren

LAREN - De gemeente Laren heeft een nieuwe burgemeester: Nanning Mol (VVD). Mol volgt hiermee Rinske Kruinga op, die sinds eind september waarnemend burgemeester was van de gemeente.

Volgens de gemeenteraad is Mol gekozen om zijn authentieke bestuurslijn en is hij dé verbinder die zij zochten.



Naast zijn nieuwe rol als burgemeester van Laren is Nanning wethouder en eerste loco-burgemeester in de gemeente Voorschoten. Ook is hij lid van het dagelijks bestuur van de regio Holland Rijnland en van de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden.

CV

Vóór zijn wethouderschap was hij fractievoorzitter in de gemeenteraad van Voorschoten en in diverse functies

werkzaam in Den Haag, waaronder als Hoofd Verenigingszaken en Internationaal bij de VVD en Strategisch Bestuursadviseur bij de Unie van Waterschappen.